POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Einbruch in Wohnung
Warendorf (ots)
Am Samstag, 1.11.2025 brachen Unbekannte gegen 21.40 Uhr in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Schützenstraße in Alverskirchen ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Beute, die bislang unbekannt ist. Wer hat zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schützenstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
