Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den Böller vor die Haustür geworfen und warum?

Obertshausen (ots)

(lei) Unbekannte haben am Montagnachmittag offenbar einen pyrotechnischen Gegenstand vor die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Dürer-Straße 9 geworfen und dabei Sachschaden verursacht. Auch wenn dieser eher geringfügig ist, dürfte der Schrecken so mancher Be- und Anwohner offenbar umso größer gewesen sein. Diese hatten gegen 17.45 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und im Flur hellen Rauch festgestellt. Die Haustür sowie die Fliesen davor waren anschließend in Mitleidenschaft gezogen und vor der Tür lagen Reste eines mutmaßlichen Böllers.

Die alarmierte Polizei befragte vor Ort Zeugen, die einen blauen VW - vermutlich ein T-Roc mit niederländischem Kennzeichen - beobachtet hatten. Das Auto mit schwarzem Dach habe wenige Minuten vor dem Knall in der Straße geparkt und sich direkt danach in Richtung Badstraße entfernt. Vor dem Wegfahren stieg zudem eine dunkel gekleidete, maskierte Person auf der Beifahrerseite ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Offenbach konzentrieren sich nun auf die Identifizierung der Täter, deren Motiv sowie die bislang noch völlig unklaren Hintergründe der Tat. Offenbar kam es in der vorangegangenen Nacht ebenfalls zu lauten Knallgeräuschen im Bereich des Hauses; ob es dabei einen Zusammenhang gibt, ist derzeit unklar. Hinweise bitte an die 069 8098-1234.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell