POL-OF: Gute Täterbeschreibung: Jugendlicher von anderen Jugendlichen beraubt

Offenbach (ots)

(lei) Eine E-Zigarette und eine Jacke waren die Beute eines Räuber-Trios, das es am späten Montagabend in der Nähe des Hauptbahnhofes auf einen 15-Jährigen abgesehen hatte. Der Jugendliche war gegen 22.50 Uhr in der Senefelderstraße unterwegs, als er an der Ecke zur Hermannstraße von den drei Unbekannten, die nach seiner Aussage etwa im gleichen Alter gewesen sein dürften, angesprochen und zur Herausgabe der Gegenstände aufgefordert wurde. Einer der Täter zog sich dabei eine schwarze Maske über den Kopf und zeigte eine augenscheinliche Schusswaffe vor, die er im Hosenbund stecken hatte - offenbar um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Nachdem der junge Offenbacher seine Sachen übergeben hatte, flüchteten die drei Täter, während der 15-Jährige nach Hause lief und die Polizei gerufen wurde. Die suchte zwar noch nach den Unbekannten, konnte sie jedoch nicht mehr finden.

Der zweite Räuber war etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare mit Seitenscheitel und viele Pickel im Gesicht. Bekleidet war er mit einem schwarz-weißen Pullover sowie einer schwarzen Jeans. Der dritte trug eine Gucci-Kappe mit schwarz-weiß-blauen Streifen, eine schwarze Jacke (Aufschrift Canada), eine schwarze Hose und eine dunkle Prada-Umhängetasche.

Die Beamten bitten nun um weitere Hinweise von Zeugen, die unter der Kripo-Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen werden.

