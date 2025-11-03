PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer war deutlich alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.11.2025, gegen 19.50 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer auf der Straße In der Geist in Oelde. Bei der weiteren Überprüfung des 31-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er absolut fahruntüchtig war und keinen Führerschein besitzt. Die Beamten ließen dem Letter eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

