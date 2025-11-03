Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Raestrup. Rennradfahrer nach Angriff gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Rennradfahrer, der am Sonntag, 2.11.2025, gegen 15.55 Uhr einen Mitarbeiter des Kreises in Raestrup angegriffen haben soll. Der Kreismitarbeiter führte auf der B 64 Geschwindigkeitsmessungen durch, als sich der Rennradfahrer dem Messfahrzeug näherte. Nachdem der Unbekannte das Fahrzeug fotografiert hat, sprach ihn der Mitarbeiter an. Es entwickelte sich ein Streit und ihm weiteren Verlauf soll der Rennradfahrer den 37-Jährigen geschlagen und getreten haben. Ein Anwohner hatte die Auseinandersetzung beobachtet und griff schlichtend ein. Danach fuhr der etwa 40 bis 50 Jahre alte Tatverdächtige in Richtung Telgte weiter. Der Mann trug schwarze Rennradschuhe, eine lange, schwarze Sporthose der Marke "exoi", eine schwarze Jacke, schwarze Fahrradhandschuhe, einen schwarzen Fahrradhelm mit integrierter Sonnenblende der Marke "exoi" und war auf einem schwarzen Rennrad unterwegs, an dessen rechter Seite eine kleine Deutschlandfahne angebracht war sowie am Fahrradrahmen eine gelb-rote Trinkflasche.

Wer kann Angaben zu dem gesuchten Rennradfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf entgegen, Telefon 02581/94100-0. Außerdem wird der schlichtende Anwohner gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell