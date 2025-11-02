FW Bocholt: Papagei auf Abwegen
FW Bocholt (ots)
Heute wurde die Feuerwehr Bocholt durch aufmerksame Bürger in den Ortsteil Stenern alarmiert. Hier wurde ein grüner Papagei, der sich auf einem mit seinen Besitzen nicht abgesprochenen Sonntagsausflug befand, gesichtet. Die Besitzer hatten ihren Vogel bereits auf Social Media als vermisst gemeldet. Nach einem Anruf begaben sich die Besitzer zur Einsatzstelle. Zusammen konnte der ausgebückste Papagei mittels Drehleiter wieder eingefangen und den glücklichen Besitzern übergeben werden.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Bocholt
Michael Burhoff
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: michael.burhoff@bocholt.de
www.bocholt.de/feuerwehr
Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell