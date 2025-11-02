FW Bocholt: Papagei auf Abwegen

Feuerwehr Bocholt

Heute wurde die Feuerwehr Bocholt durch aufmerksame Bürger in den Ortsteil Stenern alarmiert. Hier wurde ein grüner Papagei, der sich auf einem mit seinen Besitzen nicht abgesprochenen Sonntagsausflug befand, gesichtet. Die Besitzer hatten ihren Vogel bereits auf Social Media als vermisst gemeldet. Nach einem Anruf begaben sich die Besitzer zur Einsatzstelle. Zusammen konnte der ausgebückste Papagei mittels Drehleiter wieder eingefangen und den glücklichen Besitzern übergeben werden.

