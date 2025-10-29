PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Bocholt: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 602

Bocholt (ots)

Am 28.10.2025 um ca. 19:40 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der L 602 Höhe Abfahrt Frankenstraße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es einen Unfall zwischen zwei PKW gegeben hatte. Alle Personen hatten ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Ein zufällig vor Ort gewesenes Rettungsdienstfahrzeug der Feuerwehr Wesel hatte bereits die Erstversorgung übernommen. Durch den Rettungsdienst wurden insgesamt vier Personen versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Zwei Personen wurden schwer und zwei leicht verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde für einen Patienten ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser landete an der Einsatzstelle und brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Enschede in den Niederlanden.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gesichert und ausgeleuchtet. Darüber hinaus wurde der Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung unterstützt.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt war mit insgesamt 18 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Darunter ein Notarzteinsatzfahrzeug und drei Rettungswagen.

