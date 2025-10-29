PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bocholt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Wohnungsbrand mit einer toten Person in Bocholter Innenstadt

FW Bocholt: Wohnungsbrand mit einer toten Person in Bocholter Innenstadt
  • Bild-Infos
  • Download

FW Bocholt (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst um 11:35 Uhr über den Notruf zu einem Wohnungsbrand auf der Südmauer in die Innenstadt gerufen.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Wohnungsbrand im Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses vor. Da vermutet wurde, dass sich möglicherweise noch Personen in der Wohnung befinden wurde umgehend eine Menschenrettung eingeleitet. Durch den vorgehenden Trupp konnte eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden werden. Diese wurde ins Frei gerettet. Hier konnte durch den Rettungsdienst nur noch der Tod festgestellt werden. Das Feuer konnte nach der Rettung zügig gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurden mehrere Angehörige durch den Rettungsdienst betreut. Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit 35 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen für ca. 3 Stunden im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt
Michael Burhoff
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: michael.burhoff@bocholt.de
www.bocholt.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bocholt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bocholt
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bocholt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren