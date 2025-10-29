Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Wohnungsbrand mit einer toten Person in Bocholter Innenstadt

FW Bocholt (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst um 11:35 Uhr über den Notruf zu einem Wohnungsbrand auf der Südmauer in die Innenstadt gerufen.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Wohnungsbrand im Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses vor. Da vermutet wurde, dass sich möglicherweise noch Personen in der Wohnung befinden wurde umgehend eine Menschenrettung eingeleitet. Durch den vorgehenden Trupp konnte eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden werden. Diese wurde ins Frei gerettet. Hier konnte durch den Rettungsdienst nur noch der Tod festgestellt werden. Das Feuer konnte nach der Rettung zügig gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurden mehrere Angehörige durch den Rettungsdienst betreut. Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit 35 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen für ca. 3 Stunden im Einsatz.

