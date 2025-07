Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht - gewalttätige Züchtigung auf Spielplatz im Paradies

Zu einer erschreckenden Situation zwischen einem Erwachsenen und dessen vermeintlichen Kindern kam es am 29.07.2025 im Paradiespark in Jena. Hier konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Mann seine augenscheinlich fünfjährige Tochter körperlich massiv züchtigte. Nachdem es zu einem Streit zwischen zwei Kindern auf dem Spielplatz kam, ging der vermeintliche Vater zu der Fünfjährigen, schrie diese an und fing an sie mit starker, körperlicher Gewalt zu bestrafen. Dabei wurde sie unter anderem von dem Erwachsenen mit einem Schuh beworfen. Als mehrere Passanten versuchten dies zu unterbinden, sich ein Mann sogar zwischen Mädchen und Vater stellte, schob dieser den Passanten beiseite, nahm die zwei Kinder und ging.

Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen oder bei der Identifizierung des Vaters helfen? Wenn Sie den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Identifizerung des Mannes geben können, melden Sie sich bitte an

