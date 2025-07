LPI-J: Schrott von Baustelle gestohlen

Weimar (ots) - Ein 51-jähriger Mann traute gestern seinen Augen kaum, als er die Szenerie um seinen am Graben abgestellten PKW beobachtete. Ärgerlich genug, dass sein Audi touchiert wurde als ein Daimler ausparkte und hierbei erheblichen Sachschaden verursachte, zog der Unfallverursacher im Anschluss an die Kollision ohne Anzuhalten seiner Wege. Nunmehr laufen die Ermittlungen zum Fahrer des Daimler zur fraglichen Zeit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

