PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - 34 Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Paderborn (ots)

(mh) Bei ihren regelmäßigen Schwerpunktkontrollen hat die Polizei am Dienstagvormittag, 30. September, im Paderborner Stadtgebiet das Verhalten von und gegenüber Radfahrenden sowie Nutzern von Elektrokleinstfahrzeugen kontrolliert. Dabei stellte sie insgesamt 34 Verkehrsverstöße fest.

18 Radfahrende und 13 Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen nutzen entweder den Gehweg oder fuhren auf diesem in die falsche Richtung. Weitere aus dieser Gruppe hielten nicht an Stopp-Zeichen an oder waren durch ihr Handy abgelenkt. Zwei von ihnen fuhren über eine Straße obwohl die Ampel rot zeigte. Darüber hinaus erwischten die eingesetzten Beamten zwei Autofahrer, die durch Handys abgelenkt waren. Ein Weiterer war nicht angeschnallt.

Die regelmäßigen Schwerpunktkontrollen der Polizei Paderborn gehören zur seit 2024 umgesetzten Verkehrsstrategie, mit der sich die Behörde für mehr Sicherheit auf den Straßen im Kreis Paderborn einsetzt. Landesweit läuft das Thema Verkehrssicherheit unter dem #LEBEN. Besonders die Verkehrssicherheit von Zweiradfahrenden ist ein Schwerpunkt in der Strategie der Polizei Paderborn. Des Weiteren werden regelmäßig unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dazu ahndet die Polizei bei ihren Maßnahmen Alkohol- und Drogenverstöße sowie Ablenkung im Straßenverkehr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 10:46

    POL-PB: Einbruchdiebstähle in Handwerksbetrieb und Industriegelände

    Lichtenau (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 28. September 19.40 Uhr und Montag, 29. September, 04.40 Uhr in einen Handwerksbetrieb und in ein Industriegelände an der Straße Leihbühl in Lichtenau ein und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand Schaden im fünfstelligen Bereich. Der oder die Täter hatten sich über das Rolltor Zugang zu dem ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:24

    POL-PB: #LEBEN: Geschwindigkeitskontrollen der Woche

    Kreis Paderborn (ots) - (CK) - Am Sonntag (28.09.) führte die Paderborner Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L 637, Almetal zwischen Büren und Alme sowie an der L 754 (Haarener Wald) und an der Hegensdorfer Straße durch. Vier Motorrad- und 21 PKW-Fahrende fuhren zu schnell, fünfzehn Verwarnungsgelder wurden erhoben, zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:55

    POL-PB: Zeugen zu Brandstiftungen in unbewohnten Gebäuden gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte steckten in einem unbewohnten Gebäude am Samstagabend, 27. September am Schwabenweg in Paderborn Müll in Brand. Auch in einem unbewohnten Gebäude an der Riemekstraße entstand ein Brand. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Ein Zeuge meldete gegen 19.40 Uhr den Brand in einem leerstehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren