Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - 34 Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Paderborn (ots)

(mh) Bei ihren regelmäßigen Schwerpunktkontrollen hat die Polizei am Dienstagvormittag, 30. September, im Paderborner Stadtgebiet das Verhalten von und gegenüber Radfahrenden sowie Nutzern von Elektrokleinstfahrzeugen kontrolliert. Dabei stellte sie insgesamt 34 Verkehrsverstöße fest.

18 Radfahrende und 13 Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen nutzen entweder den Gehweg oder fuhren auf diesem in die falsche Richtung. Weitere aus dieser Gruppe hielten nicht an Stopp-Zeichen an oder waren durch ihr Handy abgelenkt. Zwei von ihnen fuhren über eine Straße obwohl die Ampel rot zeigte. Darüber hinaus erwischten die eingesetzten Beamten zwei Autofahrer, die durch Handys abgelenkt waren. Ein Weiterer war nicht angeschnallt.

Die regelmäßigen Schwerpunktkontrollen der Polizei Paderborn gehören zur seit 2024 umgesetzten Verkehrsstrategie, mit der sich die Behörde für mehr Sicherheit auf den Straßen im Kreis Paderborn einsetzt. Landesweit läuft das Thema Verkehrssicherheit unter dem #LEBEN. Besonders die Verkehrssicherheit von Zweiradfahrenden ist ein Schwerpunkt in der Strategie der Polizei Paderborn. Des Weiteren werden regelmäßig unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dazu ahndet die Polizei bei ihren Maßnahmen Alkohol- und Drogenverstöße sowie Ablenkung im Straßenverkehr.

