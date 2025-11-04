POL-WAF: Beckum. Offensichtlich manipuliertes Mofa sichergestellt
Warendorf (ots)
Am Montag, 3.11.2025 stellten Polizisten gegen 16.50 Uhr einen Mofafahrer auf der Ennigerloher Straße in Beckum fest. Sie beabsichtigten den Ennigerloher zu kontrollieren. Der 33-Jährige fuhr daraufhin auf einen Parkplatz und versuchte sich zu verstecken. Da der Mann keinen Führerschein besitzt und wiederholt fahrend festgestellt worden war, stellten die Beamten das manipulierte Mofa sicher. Des Weiteren leiteten sie ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Ennigerloher ein.
