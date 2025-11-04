PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Offensichtlich manipuliertes Mofa sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Montag, 3.11.2025 stellten Polizisten gegen 16.50 Uhr einen Mofafahrer auf der Ennigerloher Straße in Beckum fest. Sie beabsichtigten den Ennigerloher zu kontrollieren. Der 33-Jährige fuhr daraufhin auf einen Parkplatz und versuchte sich zu verstecken. Da der Mann keinen Führerschein besitzt und wiederholt fahrend festgestellt worden war, stellten die Beamten das manipulierte Mofa sicher. Des Weiteren leiteten sie ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Ennigerloher ein.

  • 04.11.2025 – 08:15

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Firma - nichts gestohlen

    Warendorf (ots) - Zwischen Freitag, 31.10.2025, 15.20 Uhr und Montag, 3.11.2025, 6.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma in Beckum, Auf dem Tigge ein. Der oder die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:02

    POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Alkoholisiert gegen zwei Autos gefahren

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 2.11.2025, gegen 19.55 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer alkoholisiert gegen zwei geparkte Autos, die auf der Hauptstraße in Enniger standen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 22-jährige Fahrer absolut fahruntüchtig war und keinen Führerschein besitzt. Die Beamten ließen dem Ennigerloher eine Blutprobe entnehmen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:58

    POL-WAF: Wadersloh. Gegen roten BMW gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Zwischen Samstag, 1.11.2025, 10.30 Uhr und Sonntag, 2.11.2025, 11.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Kolpingstraße in Wadersloh gegen einen roten BMW 740I. Aufgrund der Spurenlage am vorderen Kotflügel der Fahrerseite und auf der Motorhaube könnte ein Zweiradfahrer beteiligt gewesen sein. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug ...

    mehr
