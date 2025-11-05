POL-WAF: Beckum. Schmuck bei Tageswohnungseinbruch gestohlen

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 4.11.2025 brachen Unbekannte zwischen 16.05 Uhr und 19.00 Uhr in ein Haus an der Lessingstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

