Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schmuck bei Tageswohnungseinbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.11.2025 brachen Unbekannte zwischen 17.05 Uhr und 18.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Mühlenweg in Beckum ein. Der oder die Täter erbeuteten bei dem Einbruch Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

