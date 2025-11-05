POL-WAF: Warendorf. In Einfamilienhaus eingestiegen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen stiegen am Dienstag, 4.11.2025, zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Luise-Hensel-Straße in Warendorf ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen der oder die Täter nichts. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell