Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. In Einfamilienhaus eingestiegen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stiegen am Dienstag, 4.11.2025, zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Luise-Hensel-Straße in Warendorf ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen der oder die Täter nichts. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

