POL-WAF: Beelen. Dieb tauschte Fahrrad - Besitzer gesucht

Gesucht wird der Besitzer eines Mountainbikes, das ein Unbekannter am Sonntag, 12.10.2025, zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr an der Warendorfer Straße in Beelen zurückließ. Während dieser Zeit stahl der Tatverdächtige ein dort abgestelltes Damenpedelec der Marke VeloDeVille in anthrazit. Möglicherweise gehört das Mountainbike dem Täter oder es wurde ebenfalls gestohlen. Es handelt sich um ein graues Fahrrad der Marke Zündapp, Modell FX26 mit einer neongrünen Federgabel. Hinweise zu dem Besitzer des Fahrrads bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

