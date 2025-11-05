POL-WAF: Beelen. Dieb tauschte Fahrrad - Besitzer gesucht
Warendorf (ots)
Gesucht wird der Besitzer eines Mountainbikes, das ein Unbekannter am Sonntag, 12.10.2025, zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr an der Warendorfer Straße in Beelen zurückließ. Während dieser Zeit stahl der Tatverdächtige ein dort abgestelltes Damenpedelec der Marke VeloDeVille in anthrazit. Möglicherweise gehört das Mountainbike dem Täter oder es wurde ebenfalls gestohlen. Es handelt sich um ein graues Fahrrad der Marke Zündapp, Modell FX26 mit einer neongrünen Federgabel. Hinweise zu dem Besitzer des Fahrrads bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell