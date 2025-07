Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei am Moselufer in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am Nachmittag des 07.07.2025 kam es am Moselufer in Kues zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen. Dabei wurde eine Person verletzt, welche anschließend durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Vorrausgegangen war ein Streit in einer Personengruppe. Gegen zwei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

