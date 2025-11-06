Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.11.2025 wurde ein Pedelecfahrer gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Blumenstraße in Warendorf lebensgefährlich verletzt. Ein 17-Jähriger Warendorfer befuhr mit seinem E-Scooter in entgegengesetzter Fahrtrichtung den Geh- und Radweg der Blumenstraße in Richtung B 64. Auf seinem E-Scooter nahm der Jugendliche verbotenerweise einen 17-jährigen Warendorfer mit. Der Pedelecfahrer befuhr den Geh- und Radweg in gleicher Fahrtrichtung wie die Jugendlichen. In Höhe eines Discounters scherte der 17-Jährige mit seinem E-Scooter leicht nach rechts aus, um nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer. Der 44-jährige Wohnungslose stürzte über den Lenker und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 17-Jährigen kümmerten sich nicht um den Mann, suchten zunächst den Discounter auf und fuhren anschließend zurück zur Schule. Dabei verdeckte der Beifahrer mit seinem Fuß das Kennzeichen des E-Scooters. Mehrere Zeugen halfen dem 44-Jährigen und machten Angaben zu den beiden Flüchtigen. Polizisten führten mit diesen Hinweisen weitere Ermittlungen an einer Schule durch, wo sie die Jugendlichen antrafen. Die 17-Jährigen gaben zu, an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Anschließend wurden die Angehörigen darüber informiert. Rettungskräfte brachten den Verletzten sowie eine Zeugin, die einen Schock erlitten hatte, in Krankenhäuser. Bei den ärztlichen Untersuchungen stellte sich heraus, dass für den 44-Jährigen Lebensgefahr besteht. Daraufhin wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert, welches dort und an den Fahrzeugen Spuren sicherte.

