Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierte Autofahrerin fuhr in Graben

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.11.2025 fuhr eine Autofahrerin gegen 17.50 Uhr auf der Walstedder Straße in Ahlen in einen Graben. Die 29-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Walstedder Straße in Richtung Ahlen und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Dabei fuhr dir Hammerin noch gegen einen Poller und Straßenschild. Bei der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme gab die Frau an, alkoholisiert zu sein und keinen Führerschein zu besitzen. Einsatzkräfte nahmen die 29-Jährige mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Hammerin ein. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.400 Euro.

