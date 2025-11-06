POL-WAF: Beckum. Einbrecher schlugen Glasscheibe ein
Warendorf (ots)
Zwischen Sonntag, 2.11.2025, 10.00 Uhr und Mittwoch, 5.11.2025, 9.55 Uhr schlugen Unbekannte eine Glasscheibe einer Terassentür eines Hauses am Kornblumenweg in Beckum ein. Die Einbrecher durchwühlten das Mobiliar auf der Suche nach Beute. Angaben zu dem Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell