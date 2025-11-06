PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Einbrecher schlugen Glasscheibe ein

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntag, 2.11.2025, 10.00 Uhr und Mittwoch, 5.11.2025, 9.55 Uhr schlugen Unbekannte eine Glasscheibe einer Terassentür eines Hauses am Kornblumenweg in Beckum ein. Die Einbrecher durchwühlten das Mobiliar auf der Suche nach Beute. Angaben zu dem Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

