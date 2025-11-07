PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zeugen gesucht - Autofahrer flüchtet vor Polizei

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag (02.11.2025) gegen 03.40 Uhr wollten Polizisten in Sassenberg den Fahrer eines silbernen Audi A4 kontrollieren. Dieser beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und flüchtete. Der Fahrer fuhr dabei über die Straße Steinkampsheide in Richtung Warendorf-Milte. Auf der Steinkampsheide befand sich eine Personengruppe an der der Flüchtende vorbeifuhr. Diese Personen werden gebeten sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

