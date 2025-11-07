Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Tatverdächtigen

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.7.2025 brachen zwei Unbekannte um 3.30 Uhr in eine Gaststätte in Oelde ein. Das Duo entfernte das Glas aus einem Rahmen und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Hier flexten sie einen mit Bargeld bestückten Tresor von der Wand und entwendeten diesen. Fotos von den Tatverdächtigen können unter folgendem link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/185495 Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell