POL-LB: Vaihingen an der Enz: erneut Informationstafel an Gedenkstätte beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (31.10.2025) und Dienstag (04.11.2025), 22.40 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter abermals die Scheibe einer Informationstafel der KZ-Gedenkstätte in der Straße "Am Fuchsloch§ in Vaihingen an der Enz. Bereits vier Wochen zuvor war ein ähnlicher Fall bekannt geworden(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6131712).

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

