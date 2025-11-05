PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: falsche Bankmitarbeiter am Werk

Ludwigsburg (ots)

Eine 84 Jahre alte Gärtringerin erhielt am Dienstagvormittag (04.11.2025) einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Die Unbekannte machte der Seniorin glaubhaft, dass ein Online-Versandhandel versucht haben soll, 4.000 Euro von ihrem Konto abzubuchen. Sie habe die Abbuchung zwar stoppen können, ihre EC-Karte müsse aber nun von einem Mitarbeiter überprüft werden. Gegen 11.00 Uhr erschien schließlich ein Mann an der Wohnanschrift der 84-Jährigen, nahm ihre EC-Karte entgegen und fragte nach dem PIN. Mit der Auskunft, sie könne bei ihrer Bank später eine neue Karte erhalten, ging er davon.

Als die Seniorin gegen 11.30 Uhr zu ihrer Bankfiliale ging, fiel der Betrug schließlich auf. Die unbekannten Täter hatten in der Zwischenzeit bereits Geld vom Konto der Frau abgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

