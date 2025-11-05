PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Unfallflucht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Dienstag (04.11.2025), 21.00 Uhr und Mittwoch (05.11.2025), 0.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker kam zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er mehrere Meter durch einen angrenzenden Grünstreifen gefahren war und ein Verkehrszeichen touchiert hatte, fuhr er wieder auf den rechten Fahrstreifen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er mit einem VW Golf unterwegs gewesen sein, der infolge des Unfalls nicht unerhebliche Beschädigungen aufweisen dürfte.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

