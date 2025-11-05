PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter zersticht mehrere Pkw-Reifen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter zerstach zwischen Montag (03.11.2025) 20:00 Uhr und Dienstag (04.11.2025) 12:15 Uhr Reifen von vier geparkten Pkws, die allesamt am Fahrbahnrand in der Eyachstraße in Sindelfingen geparkt standen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

