PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg:

Ludwigsburg (ots)

Sonderkommission "Frost" - mehrere Festnahmen und Durchsuchungen nach Schussabgabe in der Ludwigsburger Oststadt und Fahrzeugbrand in Bietigheim-Bissingen

Eine großangelegte Festnahme- und Durchsuchungsaktion der Sonderkommission "Frost" richtete sich am frühen Morgen des 4. Novembers 2025 gegen mehrere junge Männer aus den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg.

Dem voraus gingen mehrmonatige intensive Ermittlungen zum einen wegen versuchten Mordes, nachdem es am 26. April 2025 in der Ludwigsburger Oststadt zu einer Schussabgabe auf zwei zu diesem Zeitpunkt 39 und 40 Jahre alte Männer gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6021526). Und zum anderen wegen Brandstiftung infolge eines Fahrzeugbrands am 4. Mai 2025 in der Dammstraße in Bietigheim-Bissingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/602540).

Insgesamt gerieten acht Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Sechs dieser Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, am 26. April 2025 gemeinschaftlich versucht zu haben, die beiden 39 und 40 Jahre alten Männer in der Oststadt zu töten. Die jeweilige Tatbeteiligung ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Am 4. November 2025 wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der sechs Tatverdächtigen vollstreckt. Fünf Tatverdächtige konnte in diesem Zuge angetroffen werden. Gegen einen 25-Jährigen, der sich nicht an seiner Wohnanschrift aufhielt, dauern die Ermittlungen insbesondere zu seinem Aufenthalt derzeit an. Ein 18-jähriger Türke, ein 21 und ein 23 Jahre alter Deutscher sowie ein 27 Jahre alter Deutsch-Türke wurden festgenommen. Gegen sie lagen über die Durchsuchungsbeschlüsse hinaus durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte und durch das Amtsgericht Stuttgart erlassene Haftbefehle vor. Der Haftbefehl gegen den 27 Jahre alten Mann wurde noch vor der haftrichterlichen Vorführung aufgehoben und der Mann auf freien Fuß gesetzt. Der 18-, der 21- und der 23-Jährige wurden am 4. November einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die drei vorliegenden Haftbefehle in Vollzug und wies die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein. Beim sechsten Tatverdächtigen handelt es sich um einen weiteren 21-Jährigen, bei dem Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt wurden, der jedoch auf freiem Fuß blieb.

Mit ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorab beantragten und vom Amtsgericht Stuttgart erlassenen Beschlüssen wurden am 4. November 2025 außerdem die Wohnräume zweier 18 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger durchsucht. Die beiden werden verdächtigt, an der Brandstiftung vom 4. Mai 2025 in der Dammstraße in Bietigheim-Bissingen beteiligt gewesen zu sein.

Die bei den Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmten Beweismittel müssen nun ausgewertet werden.

Die Ermittlungen zu beiden Taten und zu einem möglichen Zusammenhang untereinander dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:20

    POL-LB: Renningen: Sachbeschädigungen während des vergangenen Wochenendes

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich ein und derselbe Täter trieb über das vergangene Wochenende in der Jahnstraße und in der Güthlertraße in Renningen sein Unwesen. Zwischen Freitag (31.10.2025) 18.00 Uhr und Montag (03.11.2025) 10.00 Uhr besprühte der Unbekannte ein Fenster und die Fassade der Renninger Mediathek in der Jahnstraße. Darüber hinaus wurde zwischen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:17

    POL-LB: Oberstenfeld: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am Montag (03.11.2025) zwischen 15:35 Uhr und 18:30 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Eichhäldenstraße in Oberstenfeld. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam eine Terassentür des Wohnhauses. Von dort gelangten sie in die Wohnräume. Die Einbrecher durchwühlten im Erdgeschoss diverse Schränke und Schubladen. Hierbei fielen ihnen mehrere Halsketten ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:16

    POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Unfallflucht in der Zeppelinstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt derzeit gegen einen noch Unbekannten, der am Montag (03.11.2025) zwischen 09:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt war und anschließend die Flucht ergriff. Der unbekannte Fahrzeuglenker streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren