Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Montag (03.11.2025) zwischen 15:35 Uhr und 18:30 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Eichhäldenstraße in Oberstenfeld. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam eine Terassentür des Wohnhauses. Von dort gelangten sie in die Wohnräume. Die Einbrecher durchwühlten im Erdgeschoss diverse Schränke und Schubladen. Hierbei fielen ihnen mehrere Halsketten in die Hände, der Wert des Diebesgutes wird auf einen vierstelligen Betrag beziffert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Großbottwar unter Tel 07148 1625-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell