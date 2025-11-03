PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg, Mathildenstraße: Porsche durchbricht Betonwand in Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Am Montag, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Lenker eines Porsche 911 Carrera die Rathaustiefgarage im ersten Untergeschoss. Aufgrund noch unbekannter Ursache kollidierte er rückwärts mit einer Betonwand, durchbrach diese und blieb mit dem Heck des Fahrzeuges in einem Lüftungsschacht stecken. Dabei hing das Heck etwa 5 Meter über dem Grund des Schachtes. Der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem PKW eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Um das Fahrzeug bergen zu können, wurde es, nach dessen Sicherung durch die Feuerwehr, vollends in den Schacht hinabgelassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 95.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

