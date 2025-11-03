PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannter bricht in Gartengrundstück ein

Ludwigsburg (ots)

Gegen 17.30 Uhr am Sonntag (02.11.2025) verschaffte sich ein noch unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt auf ein Gartengrundstück zwischen der Straße "Straßenäcker" und Pflugfelder Straße in Asperg. Der Unbekannte überstieg mutmaßlich zunächst einen Zaun und betrat eine Pergola. Anschließend brach er das Schloss einer darin befindlichen Gartenhütte auf. Dabei wurde er jedoch von den Besitzern erwischt, die den Mann zur Rede stellten. Dieser ergriff die Flucht und stieß dabei ein Gartentor gegen die beiden Besitzer. Sowohl die Frau als auch der Mann stürzten dabei, der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete unterdessen in Richtung Pflugfelder Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten nicht zum Ergreifen des Mannes.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 bis 180 cm großen Mann mit kräftiger, sportlicher Statur gehandelt haben. Er war dunkel gekleidet und trug eine helle Stoffmütze.

Gestohlen hat der Unbekannte den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts.

Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:14

    POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Zahlreiche Einbrüche am vergangenen Wochenende

    Ludwigsburg (ots) - Im Landkreis Ludwigsburg verzeichnete wurden am vergangenen Wochenende (31.10. - 02.11.2025) zahlreiche Einbrüche verzeichnet. Gerade in der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher selbst kurze Abwesenheiten von Anwohnern, um Fenster oder Türen aufzubrechen und in Wohnungen sowie Häuser einzudringen. Abgesehen haben die Täter es dabei meist auf ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:53

    POL-LB: BAB 8/Stuttgart: 25-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, war ein 25 Jahre alter Dacia-Lenker am Samstag (01.11.2025) gegen 21:05 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) bei Stuttgart in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 25-Jährige befuhr zunächst die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Stuttgart-Plieningen und ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:51

    POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen zu Sachbeschädigung in der Besigheimer Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) eine Scheibe eines Wohnhauses in der Besigheimer Straße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim. Mutmaßlich warf der Täter einen Stein gegen die Küchenscheibe des Wohnhauses und beschädigte hierdurch diese. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 2.000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren