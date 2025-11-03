Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannter bricht in Gartengrundstück ein

Ludwigsburg (ots)

Gegen 17.30 Uhr am Sonntag (02.11.2025) verschaffte sich ein noch unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt auf ein Gartengrundstück zwischen der Straße "Straßenäcker" und Pflugfelder Straße in Asperg. Der Unbekannte überstieg mutmaßlich zunächst einen Zaun und betrat eine Pergola. Anschließend brach er das Schloss einer darin befindlichen Gartenhütte auf. Dabei wurde er jedoch von den Besitzern erwischt, die den Mann zur Rede stellten. Dieser ergriff die Flucht und stieß dabei ein Gartentor gegen die beiden Besitzer. Sowohl die Frau als auch der Mann stürzten dabei, der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete unterdessen in Richtung Pflugfelder Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten nicht zum Ergreifen des Mannes.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 bis 180 cm großen Mann mit kräftiger, sportlicher Statur gehandelt haben. Er war dunkel gekleidet und trug eine helle Stoffmütze.

Gestohlen hat der Unbekannte den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts.

Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

