POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen zu Sachbeschädigung in der Besigheimer Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) eine Scheibe eines Wohnhauses in der Besigheimer Straße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim. Mutmaßlich warf der Täter einen Stein gegen die Küchenscheibe des Wohnhauses und beschädigte hierdurch diese. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

