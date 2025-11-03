POL-LB: Renningen-Malmsheim: Unfallflucht im Dahlienweg
Ludwigsburg (ots)
Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Leonberg zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag (01.11.2025) zwischen 12.30 Uhr und 14.55 Uhr im Dahlienweg in Malmsheim ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte die linke Fahrzeugseite eines dort abgestellten Nissan Micra und machte sich anschließend kurzerhand aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.
