Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (02.11.2025) trieben noch unbekannte Täter im Enzweg in Ehningen ihr Unwesen. Über eine Terrassentür, die sie zwischen 16.30 Uhr und 18.50 Uhr aufbrachen, gelangten die Einbrecher in Innere eines Hauses und durchsuchten diverse Möbelstücke. Hierbei stießen sie auf Schmuckstücke in vierstelligem Gesamtwert, die sie entwendeten. Wie hoch der Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

