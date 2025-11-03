Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend (31.10.2025) brachen noch unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Germanenstraße in Holzgerlingen ein. Zwischen 17.20 Uhr und 22.55 Uhr verschafften sich die Unbekannten zunächst über ein Fenster im Kellergeschoss, das sie aufbrachen, Zugang ins Innere des Hauses. Von dort aus gelangten sie in das Erdgeschoss, wo sie eine Wohnungstür gewaltsam öffneten. Die Wohnung durchsuchten die Unbekannten anschließend und stahlen Edelmetall im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

