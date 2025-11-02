Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Mehrere Einbrüche

Im Zeitraum zwischen Halloween (31.10.25) und Allerheiligen (01.11.25) kam es im Stadtgebiet Leonberg zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag-Mittag und Samstag-Mittag Zugang in ein Wohnhaus am südlichen Ortsrand von Leonberg-Höfingen und entwendeten unter anderem Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Des Weiteren setzte ein Hausbewohner aus der Strohgäustraße in Leonberg am Samstag-Abend gegen 18:30 Uhr einen Notruf ab, nachdem er hörte wie ein Fenster im Haus zu Bruch ging. Beim Erkunden stellte er den bislang unbekannten Täter im Erdgeschoss fest, der beim Erblicken des Bewohners sofort die Flucht ergriff. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte nicht mehr festgestellt werden. Zur Suche nach dem Täter waren neben einer Vielzahl an Streifen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ob etwas entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden am Fenster beträgt ebenfalls etwa 3000 Euro. Zeugen, die in den beschriebenen Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg (Tel. 07152/605-0 oder Email: leonberg.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

