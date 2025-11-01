Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Pflegeheim

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.11.2025) wurde eine Mitarbeiterin eines Pflegeheimes in der Mühlstraße gegen 01:25 Uhr durch Geräusche in einem Büro aufgeschreckt. Als sie deren Ursprung nachging und die Tür des Büros öffnete, entdeckte sie zwei dunkel gekleidete Personen, welche aus einem Fenster flüchteten. Die unbekannte Täterschaft hatte zuvor das Fenster des Büros aufgehebelt und versuchte sich vergeblich Zugang zum dortigen Tresor zu verschaffen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 185353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

