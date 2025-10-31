Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Nachdem er am Donnerstag (30.10.2025) gegen 18:50 Uhr an der Einmündung Kreisstraße 1011 (K1011) und Berliner Straße in Leonberg ein Unfallverwickelt war, musste sich ein 53 Jahre alter LKW-Lenker einer Blutentnahme unterziehen.

Der LKW-Lenker war auf der K 1011 von der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West kommend in Richtung Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost unterwegs, wobei er schon Schlangenlinien gefahren sein soll. An der Einmündung Berliner Straße übersah der 53-Jährige mutmaßlich das Rotlicht der Ampel und fuhr den Einmündungsbereich ein. Zeitgleich bog ein 62-jähriger Skoda-Lenker von der Berliner Straße auf die K1011 in Richtung Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost ab. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 53-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der LKW-Lenker musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt

