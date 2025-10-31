Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Donnerstag (30.10.2025) zwischen 12:45 Uhr und 21:30 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in einem Wohngebiet im Wiesengrund in Nufringen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf, um in das Haus zu gelangen. Im Inneren durchsuchten und durchwühlten sie die Wohnräume, wo sie einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einen Tresor entwendeten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

