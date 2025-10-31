Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbruch in der Aalener Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr brachen noch unbekannte Täter am Donnerstag (30.10.2025) über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Aalener Straße in Tamm ein. Die Unbekannten durchsuchten das Erdgeschoss und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck mit noch unbekanntem Wert. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

