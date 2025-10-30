Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Sachbeschädigung an zwei PKW

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch (29.10.2025) zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr zwei PKW, die auf einem Parkplatz in der Straße "Am Rappenhau" in Neckarrems geparkt waren. Die Täter besprühten den Lack von einem Ford und einem Mercedes mit einer klebrigen Substanz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

