Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wilhelmstraße in Vaihingen/Enz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen dort geparkten Mitsubishi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 5000,00 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit Sachdienlichen Hinweisen beim Polizeirevier Vaihingen/Enz unter Tel.: 07042 942-0 oder per E-Mail an: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell