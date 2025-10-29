PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) zwischen 16:00 Uhr und 18:25 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Adlerstraße in Kornwestheim einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Ludwigsburg
