Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

In einem Wohngebiet zwischen Lembergstraße und Grefstraße in Korntal trieben noch unbekannte Täter am Dienstag (28.10.2025) zwischen 18:20 Uhr und 21:00 Uhr ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein Fenster und eine Terrassentür auf, wodurch sie in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus gelangten. Im Inneren öffneten die Täter sämtliche Schranktüren und Schubladen und entwendeten zwei hochwertige Jacken. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

