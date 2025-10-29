PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruchsversuch gescheitert

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Dienstag (28.10.2025) in Leonberg-Ramtel. Die Unbekannten versuchten gegen 20.45 Uhr in ein zwischen Heckenweg und Brombeerweg gelegenes Wohnhaus einzubrechen, indem sie versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Mutmaßlich, da eine Bewohnerin auf die Geräusche aufmerksam wurde, ergriffen die Täter die Flucht, ohne das Haus betreten zu haben. Die Terrassentür wurde jedoch bei dem Einbruchsversuch stark beschädigt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:04

    POL-LB: Gerlingen: 26-jähriger erleidet Stichverletzungen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagabend (28.10.2025) gegen 19:10 Uhr wurde ein 26-Jähriger von mehreren bislang noch unbekannten Tätern in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen attackiert und hierbei mit mehreren Stichen verletzt. Das Opfer war zu Fuß auf dem Gehweg der Weilimdorfer Straße unterwegs, als ihm eine drei- oder vierköpfige Personengruppe entgegenkam. ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:33

    POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Dienstag (28.10.2025), gegen 11.15 Uhr in der Straße "Kirschenrain" in Öschelbronn ereignete. Eine 32 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr den Kirschenrain in Richtung Kreisverkehr entlang. Als sie nach rechts in ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:45

    POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Zeugen zu Einbruch in Wohnhaus gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (28.10.2025) zwischen 15:00 Uhr und 18:50 Uhr Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Mitländerstraße im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter auf noch unbekannte Weise ein Fenster im Erdgeschoss und gelangten so in die Wohnräume. Im Inneren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren