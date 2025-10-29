Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruchsversuch gescheitert

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Dienstag (28.10.2025) in Leonberg-Ramtel. Die Unbekannten versuchten gegen 20.45 Uhr in ein zwischen Heckenweg und Brombeerweg gelegenes Wohnhaus einzubrechen, indem sie versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Mutmaßlich, da eine Bewohnerin auf die Geräusche aufmerksam wurde, ergriffen die Täter die Flucht, ohne das Haus betreten zu haben. Die Terrassentür wurde jedoch bei dem Einbruchsversuch stark beschädigt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell