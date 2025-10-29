Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 26-jähriger erleidet Stichverletzungen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (28.10.2025) gegen 19:10 Uhr wurde ein 26-Jähriger von mehreren bislang noch unbekannten Tätern in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen attackiert und hierbei mit mehreren Stichen verletzt. Das Opfer war zu Fuß auf dem Gehweg der Weilimdorfer Straße unterwegs, als ihm eine drei- oder vierköpfige Personengruppe entgegenkam. Gemäß den bisherigen Ermittlungen soll die Gruppe auf das Oper eingeschlagen haben, sodass dieses zu Boden ging. Mutmaßlich zwei Täter sollen mit noch unbekannten Gegenständen mehrfach auf das Opfer eingestochen haben. Anschließend flüchtete die Personengruppe in Richtung Feuerbacher Straße. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte das schwerverletzt Opfer in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, welche durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

