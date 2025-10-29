Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Juwelier - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Mittwoch (29.10.2025) eine Fensterscheibe eines Juweliers in der Kirchstraße in der Ludwigsburger Innenstadt und entwendeten daraufhin mehrere Ringe. Mutmaßlich schlugen die Täter zunächst mit einem noch unbekannten Gegenstand das Sicherheitsglas der Scheibe ein und drückten dieses daraufhin nach innen. Anschließend entwendeten die Täter mehrere im Schaufenster ausgestellte Ringe. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell