Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz: 25-Jähriger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann befindet sich seit Samstag (25.10.2025) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am frühen Samstagmorgen in Vaihingen an der Enz in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein.

Der Tatverdächtige soll gegen 04:55 Uhr zunächst an dem Wohnhaus geklingelt und an der Haustüre gerüttelt haben. Hierauf wachte die Geschädigte im Wohnhaus auf und verständigte sofort die Polizei. Währenddessen soll der 25-Jährige aus dem Garten des Wohnhauses einen größeren Stein genommen und mit diesem eine Balkontüre des Wohnhauses eingeworfen haben. Durch die entstandene Öffnung soll er das Wohnhaus betreten und anschließend mehrere Schränke und Regale durchsucht haben. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen umstellten das Wohngebäude und konnten anschließend den Tatverdächtigen auf frischer Tat festnehmen. Nachdem ihm die vorläufige Festnahme erklärt wurde, wurde er zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht.

Der aus Afghanistan stammende Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Samstag (25.10.2025) einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und wies den 25-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

