Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrt missachtet und geflüchtet - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (27.10.2025) gegen 13:55 Uhr kam es im Bereich der Calwer Straße und der Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines noch unbekannten hellen Fahrzeugs befuhr die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Calwer Straße. Im Einmündungsbereich bog der unbekannte Verkehrsteilnehmer nach rechts in Richtung Dagersheim auf den rechten der beiden Fahrstreifen der Calwer Straße ein. Hierbei missachtete der Unbekannte die Vorfahrt einer 85-jährigen Dacia-Lenkerin, welche zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der Calwer Straße in Richtung Dagersheim unterwegs war. Durch die Kollision entstand am Dacia ein Schaden am rechten Außenspiegel. Um eine stärkere Kollision zu verhindern, lenke die 85-Jährige ihren Dacia nach links auf die linke Fahrspur der Calwer Straße. Hierbei kollidierte sie mit dem Mercedes einer 48-Jährigen, die in gleicher Richtung und auf gleicher Höhe unterwegs war. Am Dacia entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, am Mercedes von etwa 8.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in Richtung Dagersheim. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall und bittet diese, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
