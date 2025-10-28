Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Unfallflucht mit rund 6.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (27.10.2025) zwischen 07:15 Uhr und 14.30 Uhr in der Straße "Berghalde" auf Höhe des Höhenweges in Warmbronn verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Opel und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg.

