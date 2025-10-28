Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kupferkabel gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (24.10.2025), 15.30 Uhr und Montag (27.10.2025), 6.30 Uhr in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Täter begaben sich auf das Gelände einer Baustelle eines Mehrfamilienhauses in der Brucknerstraße und schnitten dort verlegte Stromkabel auf. Aus dem Inneren der Kabel entwendeten sie schließlich rund 35 Meter Kupferleiter. Der Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden dürften sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro belaufen.

Für sachdienliche Hinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

