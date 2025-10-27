PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (25.10.2025) zwischen 16:30 Uhr und 19:20 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Talstraße in Pleidelsheim. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein Fenster und eine Terrassentür auf, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Dort dursuchten sie anschließend mehrere Räume und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

